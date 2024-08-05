Sakarya'da Jandarma Operasyonunda 903 Şüpheli Yakalandı

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Sakarya'da jandarma ekiplerince bir ayda gerçekleştirilen operasyonlarda çeşitli suçlardan aranması bulunan 903 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 138'i tutuklandı.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri sorumluluk bölgelerinde suça ve suçlulara geçit vermiyor. Bu çerçevede 1-31 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlarda çeşitli suçlardan aranması bulunan 903 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 138'i tutuklandı. Yapılan aramalarda, 25 adet ruhsatsız tabanca, 7 adet kurusıkı tabanca, 14 adet av tüfeği ele geçirildi. - SAKARYA