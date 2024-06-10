Sakarya'da Kaçak Kimyasal Döküm Yapan Firma Suçüstü Yakalandı - Son Dakika
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Sakarya'da Kaçak Kimyasal Döküm Yapan Firma Suçüstü Yakalandı

Kocaeli'nden gelerek Sakarya'da kimyasal atık dökümü yapan bir firma, jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Şahısların kimlikleri tespit edilirken, yapılan aramada ruhsatsız tabanca ve pompalı tüfek ele geçirildi. Sakarya Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından firma hakkında 1 milyon 936 bin 5 lira idari para cezası kesildi.

10.06.2024 17:51
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Kocaeli'nden gelerek Sakarya'da kaçak kimyasal dökümü yapan firma suçüstü yakalandı, 1 milyon 936 bin 5 lira idari para cezası kesildi.

Sakarya'da kimyasal atık dökümü yapıldığını dair edinilen bilgiler neticesinde harekete geçen jandarma ekipleri, bölgeye foto kapan kurarak kimliklerini tespit etti. Yapılan incelemeler neticesinde şahsıların Kocaeli'nden geldiğini de tespit eden ekipler, şahısları kimyasal atık dökümü sırasında suçüstü yakaladı. Ekiplerce yapılan aramada da 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet pompalı tüfek ele geçirildi. Sakarya Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından ise atık döken firmaya idari işlem yapılarak 1 milyon 936 bin 5 lira idari para cezası kesildi. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Sakarya'da Kaçak Kimyasal Döküm Yapan Firma Suçüstü Yakalandı - Son Dakika

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