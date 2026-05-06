Sakarya\'da Kaçakçılık Operasyonu: 3 Gözaltı

Sakarya'da yapılan kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde kaçakçılığa geçit vermiyor. Bu çerçevede Erenler, Hendek ve Pamukova ilçelerinde yapılan operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda, 210 bin 800 adet bandrolsüz boş makaron, 110 bin 740 adet dolu makaron, 244 kilogram kıyılmış tütün, 300 paket sigara, 2 adet elektronik sigara sarma makinesi, 2 adet elektrikli sigara sarma makinesi, 1 adet tütün kıyma makinesi, 2 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. - SAKARYA
