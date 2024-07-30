Sakarya'da Kaçakçılık ve Uyuşturucu Operasyonunda 35 Şahıs Yakalandı

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Sakarya'da jandarma ekiplerince 20-26 Temmuz tarihleri arasında kaçakçılık ve uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanan 35 şahıstan 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 20-26 Temmuz 2024 tarihleri arasında kaçakçılık ve uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde yürütülen çalışmalar neticesinde 35 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslardan 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderilirken operasyonlarda; 54 bin 700 adet dolu makaron, 60 kilogram açık tütün, 268 kök kenevir, 844 gram kubar esrar, 84 gram bonzai, 47 gram metamfetamin, 17 adet sentetik ecza hap, 7 adet elektronik sigara ve 1 adet av tüfeği ele geçirildi. - SAKARYA