Sakarya'da kaza: Sürücü takla atan aracın altında kalarak hayatını kaybetti - Son Dakika
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Sakarya'da kaza: Sürücü takla atan aracın altında kalarak hayatını kaybetti

Sakarya'nın Karasu ilçesinde akraba ziyaretinden dönen sürücü, kontrolünden çıkan aracın altında kalarak hayatını kaybetti. Eyüp Nesil'in kullandığı araç, su kanalına girerek takla attı. Yakınları tarafından bulunan Nesil'in cenazesi Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

08.07.2024 13:08
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Sakarya'nın Karasu ilçesinde akraba ziyaretinden döndüğü esnada kontrolünden çıkarak takla atan aracın altında kalan sürücü, olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza, Karasu ilçesi Kuzuluk Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şehir dışından akraba ziyaretine gelen Eyüp Nesil, gece saatlerinde akrabasına ait 81 EZ 866 plakalı araçla kaldığı evden ayrıldı. Kuzuluk Mahallesi Demirli mevkii yakınlarında seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yoldan çıkan araç, su kanalına girerek takla attı. Nesil'den bir süre haber alamayan yakınları, sabah saatlerinde yola çıktıklarında aracı su kanalında takla atmış ve çalışır halde buldu. Traktör yardımıyla aracı kaldıran yakınları, Eyüp Nesil'i aracın altında hareketsiz şekilde halde gördü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Nesil'in hayatını kaybettiğini belirledi. Eyüp Nesil'in cenazesi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi üzerine Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Sakarya'da kaza: Sürücü takla atan aracın altında kalarak hayatını kaybetti - Son Dakika

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