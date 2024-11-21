Sakarya'da Kış Lastiği Zorunluluğu Başlıyor

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Sakarya Valiliği, kış aylarında kazaların oluşmasında önemli rol oynayan lastik uygulamasının 1 Aralık'ta başlayacağını duyurdu.

Kış aylarında trafik kazalarının oluşmasında önemli rol oynayan kış mevsimi şartları ve trafik güvenliğine yönelik alınan tedbirler çerçevesinde Sakarya Valiliği, kış lastiği uygulamasının 1 Aralık'ta başlayıp 1 Nisan 2025 tarihine kadar devam edeceğini belirtti. Valilikten yapılan açıklamada, "'Kış Lastiği Kullanma Zorunluluğuyla İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ' gereği trafik kazalarının oluşmasında önemli rol oynayan kış mevsimi şartları ve trafik güvenliğine yönelik olumsuzluklar dikkate alınarak vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin korunması gayesiyle, ilimiz genelinde 1 Aralık 2024 - 1 Nisan 2025 tarihleri arasında yolcu ve eşya (yük) taşımacılığı yapan araçlarda kış lastiği zorunluluğu getirilmiştir" ifadeleri kullanıldı. - SAKARYA