Sakarya'da Kozmetik Fabrikasında Çıkan Yangın Havadan Görüntülendi - Son Dakika
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Sakarya'da Kozmetik Fabrikasında Çıkan Yangın Havadan Görüntülendi

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde bulunan bir kozmetik fabrikasında çıkan yangın havadan dron ile görüntülendi. Alevlerin geceyi aydınlattığı, dumanların ise gökyüzünü kapladığı yangına müdahale sürüyor. Yangın, Arifiye ilçesi Hanlıköy Mahallesi'ndeki fabrikada meydana geldi ve kısa sürede büyüdü. İtfaiye ekipleri, Sakarya Arama Kurtarma (SAKTİM), su tankerleri ve orman işletme müdürlüğüne bağlı ekipler yangına müdahale ediyor.

14.07.2024 00:11
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Sakarya'nın Arifiye ilçesinde bulunan kozmetik fabrikasında çıkan yangın havadan dron ile görüntülendi. Alevlerin adeta geceyi aydınlattığı, dumanların ise gökyüzünü kapladığı yangına müdahale sürüyor.

Yangın, saat 22.00 sıralarında Arifiye ilçesi Hanlıköy Mahallesi Yıldırım Beyazıt Caddesi üzerinde bulunan bir kozmetik fabrikasına çıktı. Fabrikada henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Tüm fabrikayı saran yangın için bölgeye şehirdeki neredeyse tüm itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede büyüyen alevler ve fabrikadan çıkan dumanlar şehrin birçok bölgesinden görüldü. İtfaiye başta olmak üzere Sakarya Arama Kurtarma (SAKTİM), su tankerleri ve orman işletme müdürlüğüne bağlı ekipler yangına müdahale ediyor. Fabrikadaki dev alevler ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi havadan dron ile de görüntülendi. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Sakarya'da Kozmetik Fabrikasında Çıkan Yangın Havadan Görüntülendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sakarya'da Kozmetik Fabrikasında Çıkan Yangın Havadan Görüntülendi - Son Dakika
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