Sakarya'da Kurban Bayramı Trafik Yoğunluğu
Sakarya'da Kurban Bayramı Trafik Yoğunluğu

23.05.2026 00:51
Kurban Bayramı tatili için yola çıkanların etkisiyle Sakarya'da otoyollarda uzun araç kuyrukları oluştu.

SAKARYA (İHA)-Kurban Bayramı tatilini şehir dışında geçirmek için erkenden yola çıkan vatandaşlar, Sakarya'da Kuzey Marmara Otoyolu ile Anadolu Otoyolu'nun kesiştiği noktada uzun araç kuyrukları oluşturdu. İki otoyolun birleştiği Ankara istikametinde trafiğin durma noktasına geldiği o anlar böyle görüntülendi.

Kurban Bayramı tatilini il dışında geçirmek isteyen vatandaşların erkenden yola çıkmaya başlaması ile Anadolu ve Kuzey Marmara otoyollarının Sakarya geçişi Ankara istikametinde yoğunluk oluştu. İki otoyolun kesişim noktasında ise trafik durma noktasına geldi. Kuzey Marmara Otoyolu'nun çıkışında uzun araç kuyrukları oluştu. Oluşan trafik yoğunluğu dron ile havadan görüntülendi. Öte yandan Sakarya Valiliği koordinesinde alınan tedbirler çerçevesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler şehir genelinde denetimlerini artıracak. Trafik güvenliği başta olmak üzere birçok noktada önlemleri üst seviyeye çıkaran ekipler, Kurban Bayramı süresince emniyet ve jandarma bünyesinde 491 ekip, 103 araç, 4 dron, 1 bot ve 2 bin 563 personelle sahada görev yapacak. Tatilcilerin sorunsuz bir yolculuk yapması için denetimlerini sıklaştıran Otoyol Jandarması ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri; sürücüleri hız yapmamaları, takip mesafelerini korumaları ve emniyet kemerlerini takmaları konusunda uyarıyor. - SAKARYA

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güvenlik, Sakarya, Ulaşım, Yaşam

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
