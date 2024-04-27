Sakarya'da Midibüs Kazası: 12 Yaralı - Son Dakika
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Sakarya'da Midibüs Kazası: 12 Yaralı

Sakarya\'da Midibüs Kazası: 12 Yaralı

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde meydana gelen kazada, midibüsün freninin patlaması sonucu 12 kişi yaralandı. Kazayla ilgili Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'nden açıklama yapıldı.

27.04.2024 20:33
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Sakarya'nın Pamukova ilçesinde 12 kişinin yaralandığı kazanın midibüsün freninin patlaması sonucu meydana geldiği ortaya çıktı. Kazayla ilgili Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesinden de açıklama yapıldı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Pamukova ilçesi Eskiyayla Mahallesi'nde meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Sağlık Kültür ve Spor Başkanlığı tarafından Akçay Baraj Gölü'ne doğa yürüyüşü gezisi düzenlendi. Gezi dönüşünde, bir firmadan kiralanan 54 S 0579 midibüsün frenleri patladı. Kontrolden çıkarak yol kenarında bulunan araziye devrilen midibüste bulunan 11 üniversite öğrencisi ile 1 üniversite personeli olmak üzere toplamda 12 kişi yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerin bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince, yaralılar çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Öte yandan kazanın, midibüsün freninin patlaması sonucu meydana geldiği ortaya çıktı.

Üniversiteden kazaya ilişkin açıklama

Meydana gelen kazanın ardında SUBÜ sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yayınladı. Yapılan açıklamada, "Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığımız tarafından Akçay Baraj Gölü'ne düzenlenen doğa yürüyüşü gezisi dönüşü firmadan kiralanan bir minibüsün teknik arıza nedeniyle devrilmesi sonucu 11 öğrencimiz ve 1 personelimiz yaralanmıştır. Kaza neticesinde hayati tehlikesi olan ve durumu ağır olan öğrenci ve personelimiz bulunmamaktadır. Pamukova Devlet Hastanesi'nde müşahede altındaki 2 öğrencimiz kısa süre içerisinde taburcu edilecektir. Sadıka Sabancı Devlet Hastanesi'ndeki 3 öğrenci ve 1 personelimizin tedavisi devam etmektedir. Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki 6 öğrencimizden birisinin kolunda kırık bulunmaktadır. Tomografi ve tetkikler devam etmektedir" ifadeleri yer aldı. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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