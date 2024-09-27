Sakarya'da Minik Kahramanlar İtfaiyecilik Haftası'nda Yarıştı - Son Dakika
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Sakarya'da Minik Kahramanlar İtfaiyecilik Haftası'nda Yarıştı

Sakarya\'da Minik Kahramanlar İtfaiyecilik Haftası\'nda Yarıştı

Sakarya'da düzenlenen İtfaiyecilik Haftası etkinliğinde 55 çocuk, yangın söndürme ve arama kurtarma parkurlarında yeteneklerini sergiledi. Miniklerin aksiyon dolu tatbikatları renkli görüntülere sahne oldu.

27.09.2024 13:24  Güncelleme: 13:27
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Sakarya'da İtfaiyecilik Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikte 55 minik, yangın söndürme ve arama kurtarma parkurlarında mücadele etti. Miniklerin müdahaleleri, tebessüm ettiren görüntülere sahne oldu.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından 25 Eylül - 1 Ekim İtfaiyecilik Haftası kapsamında gerçekleştirilen etkinlikte, minikler nefes kesen bir tatbikata katıldı. İtfaiye Merkez Grup Amirliği'nde düzenlenen etkinlikte, minik kahramanlar yangınla mücadele etti.

Şehrin en büyük itfaiye grubunda, tüm araçlar ve teknik ekipmanlar hazırlandı. İtfaiye erleri, çocuklar için yangın söndürme ve arama kurtarma tatbikat alanı oluşturdu. Tatbikat için alana halatlar çekildi, tankerler hazırlandı ve maket yangın alanları kuruldu.

Aksiyon dolu uygulamalar

Yangın evine suyla müdahale, yatay ve dikey ip hattı gibi aksiyon dolu uygulamalarda yeteneklerini sergileyen minikler, yeterlilik ve dayanıklılık testlerinden geçti. İtfaiye personeli, Atatürk İlkokulu'ndan gelen 35 öğrenci ve özel bir okuldan gelen 20 öğrenciye uygulamalı yangın söndürme eğitimi verdi.

Büyükşehir Belediyesi'nin tatbikatı, itfaiyecilik mesleğine olan ilgiyi artırırken renkli görüntüler de ortaya çıktı. İtfaiye erleri, yangın sırasında yapılması gerekenler hakkında bilgi verip 112'ye ihbarın önemini vurguladı. Hayat kurtaran operasyonların teknik detayları da anlatıldı.

"Geleceğin itfaiyecileri hepimizin hayat teminatı"

Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Vedat Selamet, "Sakarya Büyükşehir İtfaiyesi olarak 25 Eylül- 1 Ekim İtfaiye Haftası dolayısıyla misafirlerimizi ağırlıyoruz. Minik itfaiyeciler kurulan tatbikat alanında hünerlerini sergiledi. İtfaiye parkurunda yapılan kıyasıya yarış, mesleki açıdan geleceğe olan inancımızı ve umudumuzu yeşertti. Geleceğin itfaiyecileri, hepimizin hayat teminatı olacak" dedi.

Selamet, tatbikat sonunda öğrencilere hediyeler verdi. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Sakarya'da Minik Kahramanlar İtfaiyecilik Haftası'nda Yarıştı - Son Dakika

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