Sakarya'da ölüm konuşması yapan sürücü, motosikletle çarpıştı - Son Dakika
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Sakarya'da ölüm konuşması yapan sürücü, motosikletle çarpıştı

Sakarya\'da ölüm konuşması yapan sürücü, motosikletle çarpıştı

Sakarya'nın Karasu ilçesinde vefat eden ağabeyinin cenaze arabasının arkasında ilerleyen otomobil sürücüsü, ölüm üzerine konuşurken motosikletle çarpıştı. Kazanın anı ise eşi tarafından kaydedildi.

27.08.2024 12:33
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Sakarya'nın Karasu ilçesinde vefat eden ağabeyinin cenaze arabasının arkasında ilerleyen otomobil sürücüsü, 'Allah'tan geldik, Allah'a döneceğiz. Her nefis ölümü tadacaktır' dediği esnada aniden karşısına çıkan motosiklet ile çarpıştı. Sürücünün ölüm üzerine konuştuğu esnada meydana gelen korkunç kaza anı ise eşi tarafından saniye saniye kaydedildi.

Tüyler ürperten olay, 25 Ağustos Pazar günü Karasu ilçesi Subatağı Mahallesi'nde meydana geldi. Vefat eden ağabeyinin defin işlemleri için Karasu'ya giden Aziz Tetik ilginç bir kazaya karıştı. Cenaze arabasının arkasında ilerlediği esnada ölümden bahseden ve 'İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Allah'tan geldik, Allah'a döneceğiz. Her nefis ölümü tadacaktır' ifadelerini kullanan Tetik kontrolündeki 41 YT 852 plakalı otomobil, aniden karşısına çıkan motosiklet ile çarpıştı. Kazada 17 yaşındaki motosiklet sürücüsü Ö.Y. ile yolcu olarak bulunan E.Y. (17) yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında yaralılar hastaneye sevk edildi. Yaralıların hastanedeki tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

Kaza anı saniye saniye kaydedildi

Adeta tüyler ürperten kaza anı ise Aziz Tetik'in eşi tarafından cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi. Cenaze aracının ardında ilerleyen otomobilin motosiklet ile çarpıştığı anlar ve araç içerisinde yaşanan panik görüntülere yansıdı. Öte yandan, kaza esnasında yol kenarında park halinde bulunan minibüsün sürücüsünün de ifadesi alınmak üzere karakola götürüldüğü öğrenildi.

"Aracın orada olması her iki tarafında görüntüsünü engelliyor"

Ölen ağabeyinin cenaze aracını takip ederken ölümden bahsettiği anda motosiklet ile çarpışan Aziz Tetik, "Ağabeyimin cenazesini Karasu'da defnedecektik. Subatağı köyünün içerisinde ilerlediğimiz esnada yol kenarında bir araç park etmişti. Aracın orada olması her iki tarafında görüntüsünü engelliyor. Ben güzergahımda ilerlemekteyken karşı taraftan gelen motosikletli bir anda karşıma çıktı ve ben ne olduğunu anlayamadan arabamın altına girdiler. Motosiklette biraz hızlı geliyordu kamera kaydında da zaten belli" dedi.

"Sözüm bittiği an karşıma çıktı o motosiklet"

Ölümden bahsettiği anda kazaya karıştığını anlatan Tetik, "Cenaze aracında ağabeyim vardı ve onun bizde çok emekleri var o esnada eşim bir anı kalsın diye cenaze aracını cep telefonu ile kaydetmeye başladı. Ben de o sırada 'İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Allah'tan geldik, Allah'a döneceğiz. Her nefis ölümü tadacaktır' dedim ve sözüm bittiği an karşıma çıktı o motosiklet. Kaza o esnada gerçekleşti. Gençlerimizin durumu iyi hepsinden önemlisi o tabi ama o esnada görüntüyü çekmemiz bir kanıt veya delil oldu bizim için" diye konuştu.

"O anı bir daha yaşamak istemiyorum"

Kazada yaralanan kişilerin durumlarının iyi olduğunu aktaran Tetik, "Jandarmada ifademiz alındıktan sonra hastaneye giderek iki genç yavrumuzu ziyaret ettim. Bir tanesi ameliyattaydı, bir tanesi de ameliyattan çıkmış. Gerçekten çok üzüldüm, iki tane evladımız pırlanta gibi 17 yaşında. Şuan durumları iyi. Rabbim kimseye göstermesin, o anı bir daha yaşamak istemiyorum" şeklinde konuştu. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Sakarya'da ölüm konuşması yapan sürücü, motosikletle çarpıştı - Son Dakika

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