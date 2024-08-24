Sakarya\'da Otomobil Alev Aldı

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Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde seyir halinde olan otomobil alev aldı. Elektrik aksamından çıkan yangın neticesinde araç kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Kaynarca ilçesi Büyükyanık Mahallesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, N.K.'e ait Ford marka otomobil seyir halindeyken alev aldı. Elektrik aksamından çıktığı öne sürülen yangın sebebi ile aracın motor kısmı yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangın, çevredeki vatandaşların yardımı ile söndürüldü. - SAKARYA