Sakarya'da Otomobil Yangını - Son Dakika
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Sakarya'da Otomobil Yangını

Sakarya\'da Otomobil Yangını
15.06.2026 16:55
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Sakarya'da seyir halindeki bir otomobilde çıkan yangın, aracı kullanılamaz hale getirdi.

Sakarya'da seyir halindeyken yangının çıktığı otomobil kullanılamaz hale geldi.

Arifiye ilçesi Kumbaşı Mahallesi'nde meydana gelen olayda, seyir halinde olan bir otomobilden dumanlar yükselmeye başladı. Dumanları fark eden sürücü otomobili kenara çekip araçtan indi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle söndürülen yangında yaralanan olmazken, otomobil kullanılmaz hale geldi.

Olaya ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Otomobil, Sakarya, Yaşam, Olay, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sakarya'da Otomobil Yangını - Son Dakika

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