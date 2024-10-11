Sakarya'da Otoparkta Silahlı Saldırı: Amca Oğlunu Yaraladı - Son Dakika
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Sakarya'da Otoparkta Silahlı Saldırı: Amca Oğlunu Yaraladı

Sakarya\'da Otoparkta Silahlı Saldırı: Amca Oğlunu Yaraladı

Sakarya'nın Karapürçek ilçesinde bir amca oğlu, tartışma sonucunda diğer amca oğlunu silahın kabzasıyla darp ederek yaraladı. Saldırgan olay yerinden kaçarken, yaralı hastaneye kaldırıldı. Polis kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

11.10.2024 00:47  Güncelleme: 00:48
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Sakarya'nın Karapürçek ilçesinde belediye otoparkında tartıştığı amcasının oğlunu silahın kabzasıyla darp ederek yaralayan şahıs kaçtı.

Olay, Karapürçek Belediyesi otoparkında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, amca oğulları E.M. ile K.M. arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma yaşandı. Kısa sürede büyüyen olay esnasında K.M., amcasının oğlu E.M.'nin kafasına silahın kabza kısmı ile vurdu. E.M.'nin kanlar içerisinde kaldığını gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı kişi hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri olay yerinden kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Sakarya'da Otoparkta Silahlı Saldırı: Amca Oğlunu Yaraladı - Son Dakika

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