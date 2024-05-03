Sakarya'da sürücü köpeği ezdi, sonra etrafını kolaçan ederek kaçtı - Son Dakika
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Sakarya'da sürücü köpeği ezdi, sonra etrafını kolaçan ederek kaçtı

Sakarya\'da sürücü köpeği ezdi, sonra etrafını kolaçan ederek kaçtı

Sakarya'nın Karasu ilçesinde sürücü aracıyla ezdiği köpeği görünce önce sitem etti sonra etrafını kolaçan ederek bölgeden uzaklaştı. İnsanlıktan utandıran görüntüler ise güvenlik kamerasına yansıdı. Olayda köpeğin acıyla kıvrandığını gören vatandaşlar çaresizce başında bekledi.

03.05.2024 14:12  Güncelleme: 14:13
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Sakarya'nın Karasu ilçesinde sürücü aracıyla ezdiği köpeği görünce önce sitem etti sonra etrafını kolaçan ederek bölgeden uzaklaştı. İnsanlıktan utandıran görüntüler ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Yalı Mahallesi'nde meydana gelen olayda seyir halinde olan otomobil, yolda yatan sokak köpeğinin üzerinden geçti. Ne olduğunu anlamayan sürücü, aracından inerek ezdiği köpeği görünce sitem ettikten sonra etrafını kolaçan ederek aracına binip bölgeden uzaklaştı. Köpeğin acıyla kıvrandığını gören vatandaşlar çaresizce başında bekledi. İnsanlıktan utandıran görüntüler ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, sürücünün otomobille köpeği ezmesi, araçtan inerek ezdiği köpeği görünce sitem etmesi, sürücünün etrafı kolaçan ederek bölgeden uzaklaşması ve vatandaşların çaresizce köpeğin etrafında beklediği anlar yer aldı. - SAKARYA

Kaynak: İHA

Sakarya, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Sakarya'da sürücü köpeği ezdi, sonra etrafını kolaçan ederek kaçtı - Son Dakika

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