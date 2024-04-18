Sakarya'da Sözlü Tartışma Sonucu Sürücü Darp Edilip Bıçaklandı - Son Dakika
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Sakarya'da Sözlü Tartışma Sonucu Sürücü Darp Edilip Bıçaklandı

Sakarya\'da Sözlü Tartışma Sonucu Sürücü Darp Edilip Bıçaklandı

Sakarya'nın Erenler ilçesinde bir grup, sözlü tartışmaya girdikleri sürücüyü araçtan indirip önce darp etti, ardından bıçaklayarak yaraladı. Olayın bildirilmesi üzerine sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralı hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

18.04.2024 12:24
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Sakarya'nın Erenler ilçesinde sözlü tartışmaya girdikleri sürücüyü, araçtan indirip önce darp ettiler ardından bıçakladılar.

Küpçüler Mahallesi'nde meydana gelen olayda, bir grup sözlü tartışmaya girdikleri sürücüyü araçtan indirip önce darp etti ardından bıçaklayarak yaraladı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında yaralı hastaneye sevk edilirken polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Sakarya'da Sözlü Tartışma Sonucu Sürücü Darp Edilip Bıçaklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sakarya'da Sözlü Tartışma Sonucu Sürücü Darp Edilip Bıçaklandı - Son Dakika
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