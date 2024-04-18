Sakarya'nın Erenler ilçesinde sözlü tartışmaya girdikleri sürücüyü, araçtan indirip önce darp ettiler ardından bıçakladılar.
Küpçüler Mahallesi'nde meydana gelen olayda, bir grup sözlü tartışmaya girdikleri sürücüyü araçtan indirip önce darp etti ardından bıçaklayarak yaraladı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında yaralı hastaneye sevk edilirken polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. - SAKARYA
Son Dakika › 3.Sayfa › Sakarya'da Sözlü Tartışma Sonucu Sürücü Darp Edilip Bıçaklandı - Son Dakika
Ordu'nun Ünye Limanı'nda çimento yüklü kuru yük gemisinde çıkan yangın sonrası tahliye edilen 13 mürettebat, ilçedeki otellere yerleştirildi. Yangının trafodan kaynaklı olduğu tahmin ediliyor.
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