Sakarya'da Ters Yönde Giden Araç Kaza Tehlikesi Yarattı

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Sakarya'da ters yönden girdiği yolda ilerleyen hafif ticari araç sürücüsü, hem kendi hem de diğer sürücülerin canını hiçe sayarak kazaya davetiye çıkardı. O anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Görüntü, Serdivan ilçesine bağlı İstiklal Mahallesi 2. Cadde üzerinde kaydedildi. Ters şeride giren hafif ticari araç sürücüsü, hem kendi hem de diğer sürücülerin canını hiçe sayarak kazaya davetiye çıkardı. Aracın ters yönde ilerlediğini gören diğer sürücüler hayrete düşerek o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. - SAKARYA