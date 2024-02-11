Sakarya'da test sürüşü yapılan otobüsün motoru alev alev yandı - Son Dakika
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Sakarya'da test sürüşü yapılan otobüsün motoru alev alev yandı

Sakarya\'da test sürüşü yapılan otobüsün motoru alev alev yandı

Sakarya'nın Ferizli ilçesinde D-650 kara yolunda test sürüşü yapılan bir otobüsün motor bölümünde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

11.02.2024 17:05
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Sakarya'nın Ferizli ilçesi D-650 kara yolunda test sürüşü yapılan otobüsün motor bölümü alev alev yandı.

D-650 kara yolu Ferizli ilçesi Adapazarı istikametinde meydana gelen olayda, test sürüşü yapılan otobüsün motor bölümünde henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. Alevlere teslim olan otobüsten çıkan dumanlar gökyüzünü kaplarken durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, yangını söndürmek için seferber oldu. Uzun uğraşlar neticesinde yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Hususa ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Sakarya'da test sürüşü yapılan otobüsün motoru alev alev yandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sakarya'da test sürüşü yapılan otobüsün motoru alev alev yandı - Son Dakika
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