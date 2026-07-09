Sakarya'da Trafik Kavgası: Sopalı ve Taşlı Saldırı - Son Dakika
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Sakarya'da Trafik Kavgası: Sopalı ve Taşlı Saldırı

Sakarya\'da Trafik Kavgası: Sopalı ve Taşlı Saldırı
09.07.2026 14:25
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Adapazarı'nda husumetli kişiler arasında çıkan kavgada minibüsün camı taşla kırıldı.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde aralarında husumet bulunduğu öne sürülen kişiler arasında trafikte çıkan sopalı ve taşlı kavga anları cep telefonu kamerasına yansıdı. Olayda kaçmaya çalışan bir minibüsün camı atılan taşla kırıldı.

Edinilen bilgiye göre, 7 Temmuz'da Zirai Aletler Sanayi Sitesi'ndeki caddede seyir halinde olan ve aralarında önceden husumet bulunduğu öne sürülen taraflar trafikte karşılaştı. Araçlarından inerek sözlü olarak tartışmaya başlayan kişiler arasındaki gerginlik, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada taraflardan biri elindeki sopayla karşı taraftaki sürücüye vurdu. Aldığı darbelerle dengesini kaybeden kişi refüje düşerken, olay yerinde bulunan bir kadın ise çığlık atarak tarafları ayırmaya çalıştı.

Kaçmaya çalışan minibüsün camını kırdılar

Saldırıdan kurtulmak isteyen minibüs sürücüsü ve yanındaki kişi, araçlarına binerek geri vitesle olay yerinden uzaklaşmaya çalıştı. Bu esnada gruptan bir kişi, yerden aldığı taşı hareket halindeki minibüse fırlattı. Taşın isabet ettiği aracın ön camı kırıldı.

Vatandaşların araya girmesi ve minibüsün bölgeden uzaklaşmasıyla sona eren kavga, çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Sakarya'da Trafik Kavgası: Sopalı ve Taşlı Saldırı - Son Dakika

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