Sakarya'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

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Motosikletliler kaçmak için her yolu denedi ama yetmedi

Sakarya'da otomobil, park halindeki hafif ticari araca çarptı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

SAKARYA - Sakarya'nın Sapanca ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin, park halindeki hafif ticari araca çarpması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

Kaza, Yeni Mahalle Kemalettin Sami Paşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Adapazarı yönünde seyir halinde olan 34 GSA 266 plakalı otomobil, sürücüsü Adem Ö.'nün kontrolünden çıkarak, yol kenarında park halinde duran 54 YH 069 plakalı hafif ticari araca çarptı. Kazada sürücü Adem Ö. ile yanında yolcu olarak bulunan Sultan Geçtim isimli kadın ağır yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan itfaiye ekipleri, otomobilde sıkışan yaralıları sıkıştıkları yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Sapanca Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Sultan Geçtim, hayatını kaybetti. Yaralı sürücü ise Sadıka Sabancı Hastanesi'ne sevk edildi.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.