Sakarya'da Trafik Kazası: 17 Yaşındaki Genç Hayatını Kaybetti
Sakarya'da Trafik Kazası: 17 Yaşındaki Genç Hayatını Kaybetti

18.04.2026 10:00
Adapazarı'nda kontrolden çıkan otomobil, 17 yaşındaki Oğuz Kağan İslamoğlu'na çarparak ölümüne neden oldu.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin çarptığı 17 yaşındaki genç, hastanede hayatını kaybetti.

15 Temmuz Camili Mahallesi 230. Sokak üzerinde Ş.G. (48) idaresindeki 16 V 4428 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde, kaldırımda yürüyen Oğuz Kağan İslamoğlu'na (17) çarptı. Meydana gelen kazada genç yaralanırken durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında hastaneye sevk edilen genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti. Hususa ilişkin inceleme başlatılırken sürücü gözaltına alındı. - SAKARYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Oğuz Kağan, Adapazarı, Otomobil, Güvenlik, 3. Sayfa, Sakarya, Trafik, Kaza, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
