Sakarya\'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

Sakarya'nın Erenler ilçesinde otomobil ile panelvan tipi aracın kafa kafaya çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hafif şekilde yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Erenler ilçesi Çaybaşı Yeniköy Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde seyir halinde olan panelvan tipi araç ile otomobil kafa kafaya çarpıştı. Otomobilin adeta hurdaya döndüğü kazada 3 kişi hafif şekilde yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, adrese ulaşan ekiplerce yapılan müdahalelerin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SAKARYA