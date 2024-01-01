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Sakarya Karasu'da Trafik Kazası: Bir Kişi Yaralandı - Son Dakika
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Sakarya Karasu'da Trafik Kazası: Bir Kişi Yaralandı

Sakarya'nın Karasu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı. Kazada bir kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sıkışan sürücü itfaiye ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı ve hastaneye sevk edildi. İnceleme başlatıldı.

Sakarya Karasu\'da Trafik Kazası: Bir Kişi Yaralandı
01.01.2024 - 13:20,
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Sakarya'nın Karasu ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Kabakoz Mahallesi İstiklal Caddesi üzerinde meydana gelen kazada A.F.K idaresindeki 34 GL 2431 plakalı hafif ticari araç ile K.Ç idaresindeki 54 AER 271 plakalı otomobil çarpıştı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobilde sıkışan sürücü K.Ç, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yardımıyla araçtan çıkartıldı. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında yaralı sürücü Karasu Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Hususa ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İHA
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