Sakarya'da Üç Katlı Binada Yangın: Bir Kişi Kurtarıldı - Son Dakika
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Sakarya'da Üç Katlı Binada Yangın: Bir Kişi Kurtarıldı

Sakarya'nın Hendek ilçesinde bulunan üç katlı bir binanın ikinci katında çıkan yangında, dumandan etkilenen ve dışarıya çıkamayan bir kişi ekiplerce kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Yangının sebebi henüz bilinmezken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

07.07.2024 15:08
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Sakarya'nın Hendek ilçesinde üç katlı binanın ikinci katında yangın çıktı. Evde bulunan ve her iki ayağı da kırık olduğu için dışarıya çıkamayarak dumandan etkilenen bir kişi, ekiplerce kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Yangın, Rasimpaşa Mahallesi 6592 Sokak üzerinde bulunan 3 katlı bir binanın ikinci katında çıktı. Henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı evde yangın çıktı. Dumanların yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri, Sakarya Arama Kurtarma Ekibi (SAKE) desteğiyle yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Daha sonrasında ayakları kırık olduğu için evden çıkamayan ve dumandan etkilenen A.B. ekiplerin çalışması neticesinde kurtarıldı. Sağlık ekiplerine teslim edilen A.B., hastaneye kaldırıldı.

Konuya ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Sakarya'da Üç Katlı Binada Yangın: Bir Kişi Kurtarıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sakarya'da Üç Katlı Binada Yangın: Bir Kişi Kurtarıldı - Son Dakika
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