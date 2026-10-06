Sakarya\'da uyuşturucu getiren 2 şüpheli, 25,68 gram metamfetaminle tutuklandı

Sakarya'da polis ekiplerince düzenlenen "Sokaklar Güvende" operasyonu kapsamında İstanbul'dan kente uyuşturucu madde getiren 2 şüpheli, Kuzey Marmara Otoyolu'nda yakalanarak tutuklandı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının engellenmesine yönelik çalışmalarını sürdüren Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, E.Ö. (23) ve M.K. (31) isimli şahısların İstanbul'dan Sakarya'ya uyuşturucu madde getireceği bilgisine ulaştı. Teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçen ekipler, şüphelilerin bulunduğu aracı Kuzey Marmara Otoyolu Adapazarı mevkisinde düzenledikleri operasyonla durdurdu. Araçta ve şahısların üzerinde yapılan aramalarda 25,68 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan E.Ö. ve M.K., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.