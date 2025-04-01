Sakarya'da Uyuşturucu Operasyonları: 41 Tutuklama - Son Dakika
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Sakarya'da Uyuşturucu Operasyonları: 41 Tutuklama

Sakarya\'da Uyuşturucu Operasyonları: 41 Tutuklama

Sakarya'da jandarma, son ayda 213 şüpheliyi yakaladı, 41'i tutuklandı. Çok miktarda uyuşturucu ele geçirildi.

01.04.2025 17:54
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Sakarya'da jandarma ekiplerince son 1 ayda gerçekleştirilen uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında yakalanan 213 şüpheliden 41'i tutuklandı.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı, sorumluluk bölgesinde uyuşturucu ve kaçakçılığa geçit vermiyor. 01-31 Mart 2025 tarihlerinde yapılan 177 operasyonda gözaltına alınan 213 şüpheliden 41'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yapılan aramalarda 3 bin 838 gram bonzai, 2 bin 163 gram kubar esrar, 931 gram metamfetamin, 20 gram bonzai ham maddesi, 14 gram skunk, 27 kök kenevir, 28 gram kenevir tohumu, 6 adet hassas terazi, 34 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 96 bin 400 adet makaron, 77 bin 915 adet dolu makaron, 260 paket kaçak sigara, 30 adet elektronik sigara, 20 kilogram nargile tütünü, 2 adet tabanca, 50 adet tabanca fişeği, 1 adet tabanca susturucusu, 4 adet sahte pasaport, 1 adet sahte plaka, 13 adet cep telefonu, 1 adet flash bellek, 1 adet bilgisayar, 1 adet motosiklet, 220 gram kokain, 153 gram amfetamin ve 108 adet sentetik hap ele geçirildi. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Sakarya'da Uyuşturucu Operasyonları: 41 Tutuklama - Son Dakika

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