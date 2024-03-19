Sakarya\'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı

Sakarya'nın Karasu ilçesinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ve Karasu İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Cumhuriyet Savcılığının koordinesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı. Şahısların ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda ise, 675 gram sentetik uyuşturucu, 50 mililitre sıvı amfetamin, 1 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 3 adet cep telefonu, suçtan elde edildiği değerlendirilen 2 bin 305 dolar ile 26 bin 970 lira ele geçirildi. - SAKARYA
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Bitlis'in Tatvan ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kalanlar, karayolları ekipleri tarafından kurtarıldı.
Afyonkarahisar'ın Salar beldesinde, kaçak av yapıldığı bilgisi üzerine jandarma ekipleri harekete geçti. Yapılan aramada 3 adet ruhsatsız av tüfeği ve 3 kınalı keklik ele geçirildi. Şahıslar gözaltına alındı.
Erzurum'un Hınıs ilçesinde, Emniyet Müdürlüğü bünyesinde kurulan çevik kuvvet grup amirliği, muhtemel olaylara müdahale tatbikatı gerçekleştirdi. Tatbikatta yer alan personelin hareket tarzı ve görüntüleri gerçeği aratmayacak şekildeydi. Ayrıca personele toplumsal olaylara müdahale eğitimi de verildi.
Konya'nın Ereğli ilçesinde polis ve jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde, binlerce tabanca parçası ve ruhsatsız tabancalar ele geçirildi. Toplamda 28 şüpheli gözaltına alındı.
Şırnak'ın Uludere, Silopi ve Cizre ilçelerinde jandarma ekiplerinin yaptığı aramalarda piyasa değeri 880 bin TL olan gümrük kaçağı malzeme ele geçirilirken, 14 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlar sonucunda sigara, motorin, cep telefonu, kozmetik malzemesi, elektronik sigara, güneş gözlüğü, inşaat malzemesi, spor ayakkabı, diğer elektronik eşya, anahtar takımı, çay, nargile tütünü ve gümrük kaçağı malzemeler ele geçirildi.
Bilecik'in Hürriyet Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında, otomobil ile bisiklet çarpıştı. Kazada yaralanan 13 yaşındaki çocuk, hastaneye kaldırıldı. Yaralının durumu iyi olduğu belirtilirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Karaman'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı. Operasyonda O.C. ve A.Y. isimli şüpheliler gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Zanlılar, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.
Denizli'nin Tavas ilçesinde yaşayan bir yaşlı kadını korkutarak dolandıran dolandırıcılar, jandarma tarafından 900 bin liralık altın ve paralarla birlikte yakalandı. Dolandırıcılar, yaşlı kadının evine giderek Almanya'da yaşayan oğlunun tutuklandığını söyleyerek altın ve paraları istemişlerdi. Komşuların durumu fark etmesi üzerine jandarmaya ihbar edildi ve yapılan çalışmalar sonucunda dolandırıcılar yakalandı. Dolandırılan yaşlı kadın ise 4 saat içinde altın ve paralarına geri kavuştu.
Yozgat'ın Sorgun ilçesinde doğum günü kutlamasında tabancayla başından vurulan Cumhuriyet Savcısı Özlem Salkım'ın ölümüne ilişkin tutuksuz yargılanan 2 astsubay sanıktan silahın sahibi Ahmet M.'ye verilen hapis cezası, Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi tarafından onaylandı. Diğer sanık astsubay Mehmet S.'nin ise beraatine karar verildi.
Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Ramazan ayında çarşıda ve cami önlerinde dilenenlere yönelik çalışma başlattı. Denetimlerde yakalanan 2 dilenci idari para cezasıyla gönderildi.
Adana'da günübirlik kiralık dairede kalan bir kişi tabancayla vurularak öldürülmüş halde bulundu. İlgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Adana'da bir apartta göğsünden tabancayla vurulan Selahattin Ayan'ın cinayet şüphelisi arkadaşları, polisi arayarak olayı bildirdi. Şüpheliler, panikleyip odadan ayrıldıklarını ve kanlar içinde olduğunu görünce polisi aradıklarını savundu. Güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelilerin olay yerinde olduğu tespit edildi ve tutuklandılar.
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