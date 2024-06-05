Sakarya'da Uyuşturucu Operasyonunda 5 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Sakarya'da Uyuşturucu Operasyonunda 5 Şüpheli Gözaltına Alındı

Sakarya'nın Serdivan ve Karasu ilçelerinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında jandarma ekipleri tarafından 5 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda 1 kilo 162 gram sentetik uyuşturucu, 125 gram metamfetamin, 5 gram esrar, 110 kök skunk bitkisi, 72 adet sentetik hap, 5 gram kenevir tohumu, 2 adet hassas terazi, 2 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet ruhsatsız av tüfeği, 4 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 8 adet bıçak ve 15 bin lira nakit para ele geçirildi.

05.06.2024 13:57
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Sakarya'nın Serdivan ve Karasu ilçesinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 5 şüpheli gözaltına alındı.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde uyuşturucu ticaretinin ve imalatının engellenmesine yönelik çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede Serdivan ve Karasu ilçelerinde yapılan operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise 1 kilo 162 gram sentetik uyuşturucu, 125 gram metamfetamin, 5 gram esrar, 110 kök skunk bitkisi, 72 adet sentetik hap, 5 gram kenevir tohumu, 2 adet hassas terazi, 2 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet ruhsatsız av tüfeği, 4 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 8 adet bıçak, 15 bin lira nakit para ele geçirildi. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Sakarya'da Uyuşturucu Operasyonunda 5 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sakarya'da Uyuşturucu Operasyonunda 5 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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