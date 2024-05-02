Sakarya'da Uyuşturucu ve Kaçakçılık Operasyonları Sonucunda 4 Kişi Tutuklandı - Son Dakika
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Sakarya'da Uyuşturucu ve Kaçakçılık Operasyonları Sonucunda 4 Kişi Tutuklandı

Sakarya\'da Uyuşturucu ve Kaçakçılık Operasyonları Sonucunda 4 Kişi Tutuklandı

Sakarya'da jandarma ekiplerince Nisan ayı içerisinde gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanan 195 kişiden 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyonlarda toplamda 17 kilo 136 gram kubar esrar, 892 gram bonzai, 94 gram metamfetamin ve diğer birçok uyuşturucu madde ele geçirildi.

02.05.2024 15:00  Güncelleme: 15:02
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Sakarya'da jandarma ekiplerince Nisan ayı içerisinde uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadele çerçevesinde gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanarak işlem yapılan 195 kişiden 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Nisan ayı içerisinde uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadele çerçevesinde gerçekleştirdikleri çalışmalarda 168 olaya müdahale etti. Gerçekleştirilen operasyonların bilançosu açıklandı. Jandarma sorumluluk sahasında icra edilen operasyonlarda; 17 kilo 136 gram kubar esrar, 892 gram bonzai, 94 gram metamfetamin, 16 gram kokain, 3 gram eroin, 480 ml. sıvı extacy maddesi, 48 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 80 kök kenevir, 60 adet uyuşturucu ve uyarıcı hap, 91 adet tarihi obje, 1 adet dedektör, 5 adet tabanca, 4 adet av tüfeği, 2 adet kurusıkı tabanca, 153 adet çeşitli çaplarda tabanca ve tüfek fişeği, 9 kilogram tütün, 1 adet makaron makinesi, 90 bin 440 adet dolu makaron, 55 adet puro ve 1 adet kompresör ele geçirildi.

Operasyonlarda yakalanan195 şüpheliden 4'ü çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Sakarya'da Uyuşturucu ve Kaçakçılık Operasyonları Sonucunda 4 Kişi Tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sakarya'da Uyuşturucu ve Kaçakçılık Operasyonları Sonucunda 4 Kişi Tutuklandı - Son Dakika
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