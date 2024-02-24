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Sakarya'da yalnız yaşayan adam ölü bulundu

Sakarya\'da yalnız yaşayan adam ölü bulundu

Sakarya'nın Karasu ilçesinde 68 yaşındaki Coşkun Ergin, yalnız yaşadığı evinde ölü olarak bulundu. Komşuları, Ergin'in evinin kapısının açık olduğunu fark ederek içeri girdi ve yaşlı adamı hareketsiz bir şekilde yerde buldu. Olay yerine çağrılan polis ve sağlık ekipleri, Ergin'in hayatını kaybettiğini belirledi. Ergin'in cenazesi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. İnceleme başlatıldı.

24.02.2024 19:41  Güncelleme: 19:44
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Sakarya'nın Karasu ilçesinde 68 yaşındaki adam, komşuları tarafından yalnız yaşadığı evinde ölü olarak bulundu.

Aziziye Mahallesi 369.Sokak'ta meydana gelen olayda, dört katlı binanın son katında tek başına yaşayan Coşkun Ergin (68)'in evinin kapısını açık gören komşuları, durumdan şüphelenerek eve girdi. Yaşlı adamı yerde hareketsiz şekilde yatarken gören kişiler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında Ergin'in hayatını kaybettiği belirlendi. Ergin'in cenazesi, kesim ölüm sebebinin belirlenmesi üzerine Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken hususa ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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