Sakarya'da Yangın Paniği

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Sakarya'da korkutan yangın: Mahalleli sokağa döküldü

Yerleşim alanındaki otluk alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

SAKARYA - Sakarya'nın Adapazarı ilçesi Camili Mahallesi'nde yerleşim alanına yakın otluk alanda çıkan yangın paniğe sebep oldu. Mahalleliyi sokağa döken yangını itfaiye ekipleri söndürdü.

Yangın, Adapazarı ilçesi Camili Mahallesi'nde çıktı. Henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Binalara kadar yaklaşan yangın paniğe sebep oldu. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan itfaiye ekiplerince yapılan çalışma neticesinde yangın çevredeki evlere sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Bir kısım alanı küle çeviren yangının çıkış sebebine ilişkin inceleme başlatıldı.