Sakarya\'da Yangın Paniği: Ormanlık Alan Kül Oldu, 3 Kişi Tedavi Altında

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde yerleşim alanına yakın ormanlık alanda çıkan yangın, mahallede paniğe yol açtı. Mahallelinin sokağa döküldüğü olayda, Arifiye Belediyesi'ne ait bir iş makinesi alevlerin arasında kalarak kullanılamaz hale geldi. Dumandan etkilenen 3 kişi ise ambulansta tedavi edildi.

Yangın, Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Caddesi Çarkçı Parselleri mevkiinde bulunan ormanlık alanda çıktı. Bilinmeyen bir sebeple çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Paniğe kapılan mahalleli sokağa dökülerek, yangını söndürebilmek için seferber oldu. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı arazözler sevk edildi. Ekiplerin çalışmaları neticesinde yangın, yerleşim alanına ulaşmadan kontrol altına alındı. Ancak yangına müdahale etmeye çalışan Arifiye Belediyesi'ne ait bir iş makinesi alevlerin ortasında kalarak kullanılamaz hale geldi. Söndürme çalışmaları sırasında dumandan etkilenen 3 kişi, olay yerine gelen ambulanslarda ayakta tedavi edildi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - SAKARYA