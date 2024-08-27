Sakarya\'da Yasak Olmasına Rağmen Denize Giren Aile Boğulma Tehlikesi Geçirdi

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Sakarya'nın Karasu ilçesinde yasak olmasına rağmen denize giren aynı aileden 4 kişi boğulma tehlikesi geçirdi.

Karasu sahilinde denizde başlayan dalga ve rip akıntısı, sebebiyle denize giren aynı aileden 3 kadın ve bir çocuk, akıntıya kapıldı. Cankurtaranların dikkati neticesinde bölgeye jetski gönderildi. Hızlı bir şekilde 4 kişiye müdahalede bulunan cankurtaranlar, bir aileyi ölümün kıyısından aldı. Ailenin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Öte yandan, dalga ve akıntı sebebiyle Karasu Kaymakamlığı kararıyla da saat 15.00 itibariyle Karasu'da denize girişler bir gün süreyle yasaklanmıştı. - SAKARYA