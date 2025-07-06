Sakarya\'da Yurt Skandalı

Sakarya'da bir kız yurdunda pornografik film açarak sosyal medyada paylaşan 2 kız öğrenci hakkında adli işlem başlatıldı.

Sakarya'da bir kız yurdunda dizüstü bilgisayar vasıtasıyla pornografik içerik izlenirken çekilmiş görüntüler, sosyal medyada paylaşıldı. Büyük tepkilere sebep olan paylaşım sonrasında polis ekipleri harekete geçti. Yapılan çalışmalar neticesinde söz konusu paylaşımı yurtta kalan 2 kız öğrencinin gerçekleştirdiği belirlenirken haklarında adli işlem başlatıldı. - SAKARYA