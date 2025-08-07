Sakarya\'da Zincirleme Kaza: 10 Yaralı

Anadolu Otoyolu Sakarya geçişinde 10 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 10 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Anadolu Otoyolu Sapanca geçişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametinde ilerlemekte olan toplam 10 araç, yağışında etkisi ile kayganlaşan yolda zincirleme trafik kazasına karıştı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye otoyol jandarma ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Bölgeye ulaşan sağlık ekiplerince kazada yaralanan 10 kişiye olay yerinde ilk müdahaleleri yapıldı. Yaralılar, çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza sebebi ile bir süre ulaşıma kapanan Ankara istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılması ile birlikte trafik tekrar normal seyrine döndü.

Kaza ile alakalı inceleme başlatıldı. - SAKARYA