Sakarya'daki gişelerde 156 küçükbaş ve kaçak midyeye 229 bin 866 TL ceza kesildi - Son Dakika
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Sakarya'daki gişelerde 156 küçükbaş ve kaçak midyeye 229 bin 866 TL ceza kesildi

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Sakarya\'daki gişelerde 156 küçükbaş ve kaçak midyeye 229 bin 866 TL ceza kesildi
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Sakarya'da jandarmanın otoyol gişelerindeki denetimlerinde 2 ton 280 kilo kaçak midye ve 156 küçükbaş hayvan tespit edildi. Usulsüz sevk nedeniyle toplam 229 bin 866 TL idari para cezası uygulandı.

Sakarya'da jandarma ekiplerince Kuzey Marmara ve Anadolu Otoyolu gişelerinde gerçekleştirilen yol kontrol denetimlerinde, 2 ton 280 kilo kaçak midye ile veteriner sağlık raporu bulunmayan 156 küçükbaş hayvan tespit edildi. Usulsüz sevk gerçekleştiren şahıslara toplamda 229 bin 866 TL idari para cezası uygulandı.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı Çevre ve Doğal Hayatı Koruma Kısım Amirliği ile Otoyol Jandarma Tim Komutanlığı ekiplerince 24 Eylül'de Adapazarı ilçesi Kuzey Marmara Otoyolu Adapazarı Gişelerinde saat 17.15 sıralarında durdurulan bir aracın yük bölümünde yapılan aramada 152 çuval (2 ton 280 kilo) midye bulundu.

152 çuval kaçak midyeye 56 bin TL ceza

İncelemelerde sevk ve nakil için zorunlu olan menşei ile irsaliye belgesinin bulunmadığı belirlendi. Ele geçirilen midyeler İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim edilirken, araç sürücüsüne Taşıma Kanunu ve Menşei Belgesi eksikliğinden dolayı toplamda 56 bin 666 TL cezai işlem uygulandı.

156 küçükbaş hayvana ceza yağdı

Aynı gün saat 23.00 sıralarında Anadolu Otoyolu Sapanca gişelerinde durdurulan bir kamyon kasasında yapılan kontrollerde ise pasaportsuz ve veteriner sağlık raporu olmadan sevk edilen 156 küçükbaş hayvan tespit edildi. Hayvanların 110 adedinin küpeli, 46 adedinin ise küpesiz olduğu belirlendi. Araç ve küçükbaş hayvanlar Sapanca İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerine teslim edilirken, il dışı kaçak sevk nedeniyle hayvan sahibine 147 bin 200 TL, araç sahibine ise 26 bin TL olmak üzere toplamda 173 bin 200 TL ceza kesildi.

Kaynak: İHA
Hayvan Hakları3. SayfaSakaryaGüncelÇevreSuçSon Dakika

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SON DAKİKA: Sakarya'daki gişelerde 156 küçükbaş ve kaçak midyeye 229 bin 866 TL ceza kesildi - Son Dakika
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