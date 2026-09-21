Sakarya Geyve'de bıçaklı saldırıda ağır yaralanan kişi hastanede hayatını kaybetti

Sakarya Geyve'de bıçaklı saldırıda ağır yaralanan kişi hastanede hayatını kaybettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sakarya'nın Geyve ilçesinde 20 Eylül akşamı Çeltikler Mahallesi'nde çıkan bıçaklı kavgada ağır yaralanan kişi, hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için polisin çalışmaları sürerken soruşturma başlatıldı.
Sakarya'nın Geyve ilçesinde meydana gelen bıçaklı kavgada ağır yaralanan kişi, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ekiplerin şüpheliyi yakalama çalışmaları devam ediyor.
Olay, 20 Eylül Pazar günü akşam saatlerinde Geyve ilçesi Çeltikler Mahallesi Stadyum Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokak üzerinde çıkan kavgada Ş.D. (30), henüz bilinmeyen bir nedenle Rüştü Dağcı'ya (52) bıçakla saldırdı. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bıçak darbeleriyle ağır yaralanan Dağcı, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan 52 yaşındaki adam, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Dağcı'nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Olayın ardından kaçan Ş.D.'yi yakalama çalışmaları devam ediyor.
Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
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