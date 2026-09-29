Sakarya Karasu'da su yer yer 1 metreye ulaştı, vatandaş oltayla tepki gösterdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sakarya Karasu'da su yer yer 1 metreye ulaştı, vatandaş oltayla tepki gösterdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sakarya Karasu\'da su yer yer 1 metreye ulaştı, vatandaş oltayla tepki gösterdi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya'da sağanak sonrası Karasu Tuzla'da dere ve Sakarya Nehri taştı; su yer yer 1 metreye ulaştı, yerleşim yerleri ve tarım arazileri sular altında kaldı. Mahsur kalan öğrenciler kayıkla evlerine ulaştırılırken, bahçesi su altında kalan mahalle sakini oltayla tepki gösterdi.

Sakarya genelinde etkili olan kuvvetli sağanak yağışın ardından meydana gelen taşkında su seviyesi yer yer 1 metreye ulaştı. Mahallede zor anlar yaşanırken, evinin bahçesi sular altında kalan bir vatandaş duruma oltayla tepki göstererek, "Evin içinde balık tutuyoruz, Venedik'ten daha güzel burası" ifadelerini kullandı.

Sakarya genelinde etkili olan sağanak yağış, Karasu ilçesine bağlı Tuzla Mahallesi'nde Darıçayırı bölgesindeki derenin ve Sakarya Nehri'nin taşmasına neden oldu. Taşkın sonrası mahalledeki yerleşim yerleri ve tarım arazileri sular altında kaldı. Su yüksekliğinin yer yer 1 metreye kadar ulaştığı mahallede vatandaşlar günlük yaşamda büyük güçlük yaşarken, ortaya dikkat çeken görüntüler çıktı.

"Venedik'ten daha güzel"

Taşkın sonrası bahçesi adeta göle dönen mahalle sakinlerinden Ahmet Kahraman, yaşanan mağduriyete mizahi bir dille dikkat çekti. Bahçesindeki su birikintisine oltasını atarak durumu protesto eden Kahraman, "Evin içinde balık tutuyoruz arkadaşlar. Göl manzaralı oldu. Daha önceden de geldi buradan, oltayı attık. Venedik'ten daha güzel burası. Nehir evimizin önüne geldi" diyerek tepkisini dile getirdi.

Öğrenciler kayıklarla taşındı

Aynı mahallede geçtiğimiz mayıs ayında da yaşanan taşkında Ahmet Kahraman mahsur kalan akrabalarını kayıkla kurtarmıştı. Kahraman bu sefer de son yağışlarla birlikte okul dönüşünde mahallede mahsur kalan öğrencilere evlerine kayık vasıtası ile ulaşmalarına yardım etti.

Kaynak: İHA
Hava Durumu3. SayfaSakaryaOlaylarGüncelTuzlaYaşamSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Arda Güler İtalyanları da hayran bıraktı Arda Güler İtalyanları da hayran bıraktı
Sömürü düzenine “Dur“ diyen lider Ülkesinde bir ilki gerçekleştirdi Sömürü düzenine "Dur" diyen lider! Ülkesinde bir ilki gerçekleştirdi
Canlı yayın yaparken tacize uğrayan kadın çılgına döndü Canlı yayın yaparken tacize uğrayan kadın çılgına döndü!
Turizm sektöründe fuhuş depremi Neşet Koçkar’ın ismi de gözaltı listesinde Turizm sektöründe fuhuş depremi! Neşet Koçkar’ın ismi de gözaltı listesinde
Galatasaray’daki orta saha krizi çözüme kavuşuyor Galatasaray'daki orta saha krizi çözüme kavuşuyor
4. kattan düşen Aylin’in davasında korkunç iddia: Bacaklarımdan tutup aşağı attı 4. kattan düşen Aylin'in davasında korkunç iddia: Bacaklarımdan tutup aşağı attı
21:17
A Milli Takım’da iki futbolcu Belçika maçı öncesi antrenmana çıkmadı
A Milli Takım'da iki futbolcu Belçika maçı öncesi antrenmana çıkmadı
21:13
Görüntüsüyle tüm dünyada ses getiren kaleci Ülkesinin kahramanı oldu
Görüntüsüyle tüm dünyada ses getiren kaleci! Ülkesinin kahramanı oldu
20:47
“Fon Koordinasyon Kurulu” oluşturuldu
“Fon Koordinasyon Kurulu” oluşturuldu
20:16
Casusluk davasında üçüncü duruşma: İmamoğlu ve Yanardağ’ın tutukluğuna devam kararı verildi
Casusluk davasında üçüncü duruşma: İmamoğlu ve Yanardağ'ın tutukluğuna devam kararı verildi
19:54
Bizim Çocuklar’a bir kötü haber daha
Bizim Çocuklar'a bir kötü haber daha
19:50
Fon soruşturmasında Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya’nın tüm mal varlıklarına dondurma talebi
Fon soruşturmasında Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya’nın tüm mal varlıklarına dondurma talebi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.09.2026 21:35:43. #7.13#
SON DAKİKA: Sakarya Karasu'da su yer yer 1 metreye ulaştı, vatandaş oltayla tepki gösterdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei