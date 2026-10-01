Sakarya Kaynarca'da kesici aletli kavgada 6 kişi yaralandı, 2 şüpheli tutuklandı

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde akrabalar arasında çıkan ve kesici aletlerin kullanıldığı kavgada 6 kişi yaralanırken gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Kaynarca ilçesi Gaziler Mahallesi'nde 27 Eylül günü yaşanan olayda akrabalar arasında henüz belirlenemeyen sebeple tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kesici aletlerin kullanıldığı arbedede Y.A. ağır yaralanırken, 5 kişi de vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılırken, durumu ağır olan Y.A.'nın tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Olayla ilgili G.A. ve R.D. gözaltına alındı. Adli makamlara sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.