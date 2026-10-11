Sakarya Kaynarca\'da tünelde devrilen patpat 2 kişinin hafif yaralanmasına neden oldu

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde tünelde sürücüsünün kontrolünden çıkan "patpat" olarak bilinen tarım aracının devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hafif şekilde yaralandı.

Kaza, Büyükyanık Mahallesi'nde bulunan Büyükyanık Tüneli'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, E.Ç. (23) idaresindeki tarım aracı, tünelde seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada sürücü E.Ç. ile K.E.Ç. (12) hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından kontrol amacıyla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.