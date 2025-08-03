Sakarya Nehri'nde Genç Gencin Cansız Bedeni Bulundu - Son Dakika
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Sakarya Nehri'nde Genç Gencin Cansız Bedeni Bulundu

Sakarya Nehri\'nde Genç Gencin Cansız Bedeni Bulundu
03.08.2025 11:26
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Adapazarı'nda 22 yaşındaki G.S.'nin cansız bedeni, kaybolduğu yerden 500 metre ileride bulundu.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde Sakarya Nehri'ne düştüğü öne sürülen 22 yaşındaki gencin cansız bedeni, çalışmaların üçüncü gününde olay yerinden yaklaşık 500 metre ileride bulundu.

Adapazarı ilçesi Yağcılar Mahallesi 1425 nolu Sokak üzerinde 1 Ağustos günü iddiaya göre, 22 yaşındaki G.S., Sakarya Nehri'ne düştü. Bölgede bulunan arkadaşının ihbarı üzerine olay yerinde AFAD, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde gelen AFAD ekipler, nehirde arama çalışması başlattı. Yapılan çalışmalarda herhangi bir bulguya rastlanmazken bölgede şahsi eşyaları ve cep telefonu bulunan gencin olay yerindeki arkadaşı ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Çalışmalara destek vermek gayesiyle jandarma su altı arama ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Çalışmalar 3'üncü gününde sabah saatlerinde de devam etti. Ekiplerce yapılan yüzey arama neticesinde, kayıp olan G.S.'nin cansız bedeni, Sakarya Nehri'ne girdiği noktadan yaklaşık 500 metre ileride bulundu. Hususa ilişkin inceleme devam ediyor. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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