Sakarya'nın 5 aylık asayiş raporu açıklandı

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Sakarya'nın 5 aylık asayiş raporunu Vali Karadeniz açıkladı

SAKARYA - Sakarya'da 1 Ocak-31 Mayıs tarihleri arasında yürütülen asayiş çalışmaları, düzenlenen toplantıda Vali Yaşar Karadeniz tarafından açıklandı.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ve Sakarya İl Jandarma Komutanlığı tarafından 1 Ocak-31 Mayıs tarihleri arasında yapılan tüm çalışmaların değerlendirildiği 2024 yılı Asayiş ve Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı, Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda Vali Karadeniz, 2024'ün başından bugüne kadar Sakarya'da güvenliğin sağlanması adına yapılan çalışmaları tek tek açıkladı. Vali Karadeniz, "1 Ocak-31 Mayıs tarihleri arasında tüm terör örgütlerine yönelik 48 operasyon yapılmış, gerçekleştirilen bu operasyonlarda 31 şahıs tutuklanmış, 26 şahıs ise adli kontrolle serbest bırakılmıştır. İlk 5 ay içerisinde göçmen kaçakçılığına yönelik icra edilen 79 operasyonda; 18 organizatör tutuklanmış, bin 8 düzensiz göçmen yakalanmış, 547 düzensiz göçmen de sınır dışı edilmiştir" dedi.

Narkotik suçlara yönelik 203 şahıs tutuklandı

Kolluk kuvvetlerince Sakarya'da son 5 ayda yapılan uyuşturucu, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele gerçekleştirilen operasyonları aktaran Vali Karadeniz, "Narkotik suçlarla yapılan mücadele çerçevesinde 203 şahıs tutuklanmış, 80 şahıs adli kontrolle serbest bırakılmıştır. Bu operasyonlarda; 20 bin 698 adet uyuşturucu hap, 9 kilo 422 gram sentetik cannabinoid hammaddesi, 128 kilo 243 gram sentetik (bonzai), 1 kilo 624 gram kokain, 185 kilo skunk, 57 kilo esrar, 2 bin 679 kök hint keneviri bitkisi, 331 gram eroin ve 8 kilo 605 gram metamfetamin maddesi ele geçirilmiştir. Organize suçlarla ilgili yapılan çalışmalarda ise bu yıl içerisinde 15 şahıs tutuklanmış, 9 şahıs adli kontrolle serbest bırakılmıştır. Yapılan bu operasyonlarda ilk 5 ay içerisinde 104 adet ruhsatsız tabanca, 6 adet uzun namlulu silah ve 7 adet gaz kurusıkı tabanca ele geçirildi" diye konuştu.

992 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Vali Karadeniz, "Kaçakçılıkla mücadele çerçevesinde 5 şahıs tutuklanmış, 12 şahıs adli kontrolle serbest bırakılmıştır. Yapılan bu operasyonlarda; 992 bin litre kaçak akaryakıt, 10 milyon 100 adet dolu makaron, 21 milyon 521 bin adet makaron, 52 bin 354 adet gümrük kaçağı eşya, 2 adet kaçak oto, 6 bin 217 paket sigara, 9 adet eski eser, 207 adet cep telefonu, 141 adet sahte para, 2 adet uzun namlulu silah ve 9 adet tabanca ele geçirilmiştir. Asayiş ile ilgili suçlar çerçevesinde; kişilere karşı işlenen suçlarda aydınlatma oranımız yüzde 98.15. Yine il olarak bu 5 aylık olaylarda; mal varlığına karşı suçlarda aydınlatma oranı yüzde 79.90, topluma karşı suçlarda aydınlatma oranı yüzde 98.55, millete ve devlete karşı suçlarda aydınlatma oranı yüzde 99.05 olup yakalanan şahıs sayısı 18 bin 986 olmuştur" şeklinde konuştu.

Aranan ve yakalaması olan 6 bin 745 şahıs yakalandı

Siber Suçlara ilişkin toplam 2 bin 633 sosyal medya hesabında çalışma yapıldığını aktaran Vali Yaşar Karadeniz, "Güvenlik güçlerimizce değişik yerlerde yapılan yol kontrol ve sorgulama işlemleri neticesinde aranan ve yakalaması olan 6 bin 745 şahıs yakalanmıştır. Yol kontrollerinde ve diğer yapılan kontrollerde ilk 5 ay içerisinde; 455 tabanca, 102 kurusıkı tabanca, 125 av tüfeği, 9 uzun namlulu silah olmak üzere toplam 691 silah ele geçirilmiş olup, 2 bin 448 şüpheliye işlem yapılmıştır. 6284 Sayılı Kanun çerçevesinde 1 Ocak Tarihinden bu yana ilimizde; bin 452 olay meydana gelmiş olup, 3 bin 927 tedbir kararı verilmiştir. Siber Suçlarla ilgili yapılan 5 aylık çalışmalarda; Toplam 2 bin 663 sosyal medya hesabında çalışma yapılmış olup, bunlardan; terör iltisaklı hesap sayısı 92'dir. ayrıca ödeme sistemlerine yönelik 6, yasa dışı bahise yönelik 5, çocuk istismarına yönelik 10 olmak üzere toplam 21 operasyon yapılmıştır" ifadelerini kullandı.

6 bin 630 araç trafikten men edildi

İlimizde 5 ay içerisinde yapılan trafik denetimlerinde; 936 bin 814 araç kontrol edilmiş, 33 bin 263 araç sürücüsüne ceza kesilmiş ve 6 bin 630 araç trafikten men edilmiştir. Ayrıca 7 bin 673 okul servis aracı da denetlenmiştir. 1 Ocak-31 Mayıs tarihleri arasında ilimizde; 14 ölümlü, bin 417 yaralamalı, bin 324 maddi hasarlı kaza olmak üzere toplam 2 bin 755 kaza yaşanmış ve bu kazalarda maalesef 16 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 2 bin 35 vatandaşımız da yaralanmıştır" dedi.