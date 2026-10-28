Sakarya Pamukova\'da tavuk çiftliğindeki yangın, tesiste tavuk yokken söndürüldü

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde bir tavuk çiftliğinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi neticesinde kontrol altına alınarak söndürüldü.

Olay, Pamukova ilçesi Kozan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahalledeki bir tavuk çiftliğinde henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Tesis içerisinden alevlerin yükseldiğini görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın esnasında tesiste tavuk bulunmadığı öğrenilirken, olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadı.

Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.