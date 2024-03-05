Sakarya polisinin 29 günlük bilançosu: 971 kişi yakalandı
SAKARYA - Sakarya'da polis ekiplerince bir ayda DEAŞ, FETÖ/PDY, PKK/KCK gibi silahlı terör örgütleri ve terörizmin finansmanına yönelik yapılan operasyonlarda 53 şüpheli gözaltına alındı. Ayrıca şubat ayı içinde polis ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu, kaçakçılık ve asayiş operasyonlarında ise 918 şüpheli yakalandı.
Sakarya Emniyet Müdürlüğü, şubat ayı içinde gerçekleştirilen uyuşturucu, kaçakçılık, terör ve asayiş operasyonlarının detaylarını açıkladı. Kamu düzeni ve genel güvenliğin sağlanması, suç ve suçlularla mücadele çerçevesinde gerçekleşen operasyonlarda 672 kişi yakalandı. Şahısların ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda ise 44 kilo 83 gram sentetik uyuşturucu, 14 kilo 512 gram esrar, 2 kilo 830 gram skunk, 2 kilo 543 gram metamfetamin, 187 uyuşturucu hap, 70 gram sentetik kannabinoid ham maddesi, 7 hint keneviri bitkisi, 2 gram kokain, 8 hassas terazi, 95 ruhsatsız tabanca, 54 ruhsatsız tüfek, 18 kurusıkı tabanca, 14 kesici alet, 566 değişik çap ve markalarda fişek, 3 milyon 988 bin 200 dolu makaron, 19 bin 929 kaçak emtia ile çalıntı olduğu tespit edilen toplam 12 motosiklet ve otomobil ele geçirildi. DEAŞ, FETÖ/PDY, PKK/KCK silahlı terör örgütleri ve terörizmin finansmanına yönelik yapılan çalışmalarda 53 şüpheli yakalanırken, 9 şahsa ise fuhuştan işlem yapıldı, 2 işyeri mühürlendi. Polis ekiplerince şubat ayı içinde en az 5 yıl en çok 15 yıl ve üzeri haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 246 şüpheli de yakalandı.
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Çorum'un Gülabibey Mahallesi'nde bir iş yerinde çıkan tartışma kavgaya dönüşerek silahlı saldırıya dönüştü. M.Y., yanında getirdiği pompalı tüfekle M.K.'ya ateş ederek bacaklarından yaraladı. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri tarafından müdahale edilen M.K., hastaneye kaldırıldı. Şüpheli M.Y. ise suç aletiyle birlikte polise teslim oldu. Soruşturma devam ediyor.
Kahramanmaraş merkezli toplam 6 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda cinsel içerikli sohbet ve fotoğraflar üzerinden şantaj yoluyla para temin eden 16 şüpheli yakalandı. Şüpheliler, sahte ilanlar vererek mağdur vatandaşlarla iletişime geçip cinsel içerikli sohbet ve fotoğraflar elde ediyor ve şantaj yaparak para talep ediyordu. Operasyon sonucunda çok sayıda suç delili ele geçirildi ve 16 şüpheli gözaltına alındı.
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde görevli polis memuru Orhan Mutlu, alkollü bir sürücünün 'dur' ihtarına uymaması sonucu çarpması sonucu hayatını kaybetti. Polis memuru Mutlu'nun cenazesi, Samsun İl Müftüsü Seyfullah Çakır tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından Karlık Mezarlığı'nda defnedildi. Cenaze törenine ise İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, Samsun Valisi Orhan Tavlı ve diğer protokol üyeleri katıldı.
İstanbul Eyüpsultan'da aşırı hız yaparak 1 çocuk babası Oğuz Murat Acı'yı hayattan koparan 16 yaşındaki Timur C., ünlü yazar annesi Eylem Tok tarafından yurt dışına kaçırıldı. Oğluyla Mısır'da olan Eylem Tok, özür yazısı paylaşıp annelik içgüdüsüyle hareket ettiğini ifade ederek, "Bu olaylar nedeniyle ne kadar üzgün olduğumu, ne kadar korktuğumu ve paniklediğimi belirtmek istiyorum. Ama annelik iç güdüsü, lütfen beni de anlayın." dedi. Eylem Tok, yazısında adalete teslim olacaklarını da söyledi.
Karabük merkezli bir dolandırıcılık operasyonunda, kendisini polis-savcı olarak tanıtan kişilere para havale etmek suretiyle yaklaşık 10 milyon lira dolandırıldığı iddiasıyla başvuruda bulunan bir kişinin şikayeti üzerine, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar sonucunda 3 şüpheli İstanbul ve Gümüşhane'de yakalandı. Zanlılar, tutuklanarak adli makamlara sevk edildi.
Düzce'nin Gölyaka ilçesinde, K.S'nin arazisinde izinsiz kazı yapılacağı bilgisi üzerine harekete geçen Gölyaka İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, A.S, İ.İ, C.G, H.T. ve N.D'yi kazı yaparken suçüstü yakaladı. Olay yerinde yapılan aramada, 2 kırıcı delici alet, 47 metre elektrik kablosu, 2 kürek, 1 kazma, 1 balyoz ve diğer kazı malzemeleri ele geçirildi. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.
Adapazarı ilçesinde bir binanın çatısına çıkarak rastgele ateş açan ve ekiplere zorluk çıkaran şahıs, yaklaşık 4 saat süren ikna çalışmalarının ardından gözaltına alındı. Şüphelinin, daha önce sokak ortasında pompalı tüfekle ateş açan ve sevgilisini rehin alan eski bir polis memuru olduğu belirlendi.
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