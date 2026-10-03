Sakarya Taraklı'da mantar toplayan 2 kişi kayboldu, AFAD araması sabah sonlandırıldı - Son Dakika
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Sakarya Taraklı'da mantar toplayan 2 kişi kayboldu, AFAD araması sabah sonlandırıldı

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Sakarya'nın Taraklı ilçesinde Karagöl Yaylası'nda mantar toplamak için araziye çıkan 2 kişi kayboldu. AFAD'ın 1 araç, 4 personel ve 1 termal drone ile gece boyu sürdürdüğü aramada iz bulunamayınca çalışmalar sabah sonlandırıldı.

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde mantar toplamak için Karagöl Yaylası'na giden 2 kişi kayboldu. Bölgeye sevk edilen ekiplerin gece boyunca gerçekleştirdiği arama çalışmalarında herhangi bir iz veya emareye rastlanmayınca çalışmalar sabah saatlerinde sonlandırıldı.

Taraklı ilçesi Karagöl Yaylası mevkiinde mantar toplamak için araziye çıkan 2 kişinin kaybolduğu ihbarı 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ulaştı. Kayıp vatandaşlardan biri, telefonun çekmediği bir noktada 112'yi arayarak bölgede kaybolduklarını bildirdi. Ancak telefon numarası ve isim bilgileri alınamadan görüşmenin sonlandığı ve telefonların kapandığı öğrenildi. Harekete geçen AFAD Arama ve Kurtarma Birlik Müdürlüğünden 1 araç, 4 personel ve 1 termal drone ile bölgede kayıp 2 vatandaşı bulmak için çalışması başlattı. Ekipler, gece boyunca bölgede arama ve tarama çalışması gerçekleştirdi. Sabah saatlerinden itibarıyla kayıp kişilere ait herhangi bir iz ve emareye rastlanmaması üzerine, çalışma ortak tutanakla sonlandırıldı. Vakanın gelecek bilgiler doğrultusunda yeniden değerlendirileceği öğrenildi.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Sakarya Taraklı'da mantar toplayan 2 kişi kayboldu, AFAD araması sabah sonlandırıldı - Son Dakika
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