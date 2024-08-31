Yeşil kod adlı Mahmut Yıldırım'ın maskesini takan Sakaryaspor taraftarı emniyette ifade verdi - Son Dakika
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Yeşil kod adlı Mahmut Yıldırım'ın maskesini takan Sakaryaspor taraftarı emniyette ifade verdi

Trendyol 1. Lig 3. Haftasında Sakaryaspor-Amed Sportif Faaliyetler maçı öncesinde 'Yeşil' kod adlı Mahmut Yıldırım'ın maskesini takan bazı taraftarlar, emniyette ifade verdi. Haklarında 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' ile '6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'a muhalefet' suçlarından soruşturma başlatıldı.

31.08.2024 22:24
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"Yeşil" kod adlı Mahmut Yıldırım'ın maskesini takan Sakaryaspor taraftarı emniyette ifade verdi

SAKARYA - Trendyol 1. Lig 3. Haftasında Sakaryaspor-Amed Sportif Faaliyetler maçı öncesinde "Yeşil" kod adlı Mahmut Yıldırım'ın maskesini takan bazı taraftarlar, emniyette ifade verdi.

Trendyol 1. Lig 3. haftasında 28 Ağustos Çarşamba günü İstanbul Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanan Sakaryaspor-Amed Sportif Faaliyetler maçı öncesinde minibüste giderken "Yeşil" kod adlı Mahmut Yıldırım'ın maskesini takan bazı taraftarların videosunun sosyal medyada başlatılması üzerine inceleme başlatıldı. Haklarında "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" ile "6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'a muhalefet" suçlarından başlatılan soruşturma çerçevesinde 6 taraftar ifadeleri alınmak üzere polis ekiplerince emniyete götürüldü. İfadeleri alınan taraftarlar emniyetten ayrıldı.

Minibüsteki maskeli fotoğraf sosyal medyada paylaşıldı

"Yeşil" kod adlı Mahmut Yıldırım'ın maskesini takan bazı taraftarlar o anlarını sosyal medyada paylaştı. Görüntülerde, taraftarların yüzlerinde Mahmut Yıldırım'ın resminin olduğu maske, bir taraftarın elinde 'Tatangalar' yazılı bıçakla poz vermesi yer alıyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Yeşil kod adlı Mahmut Yıldırım'ın maskesini takan Sakaryaspor taraftarı emniyette ifade verdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yeşil kod adlı Mahmut Yıldırım'ın maskesini takan Sakaryaspor taraftarı emniyette ifade verdi - Son Dakika
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