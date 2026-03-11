Salalah Limanı'na Drone Saldırısı

Umman'ın Salalah Limanı'ndaki petrol depolama tesisleri vuruldu.

İran, ABD ve İsrail'in saldırılarına karşılık olarak Körfez ülkelerindeki petrol tesislerini ve ABD üslerini hedef almaya devam ediyor. Umman'ın Salalah Limanı'ndaki petrol depolama tesisleri dron ile vuruldu. Saldırı sonrası tesiste büyük çaplı yangın çıktı. Saldırıda ölen ya da yaralanan olup olmadığı hakkında açıklama yapılmadı. - MASKAT