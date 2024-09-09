Patlayan Betonlara Çözüm: Salça Karıştırma Motoru - Son Dakika
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Patlayan Betonlara Çözüm: Salça Karıştırma Motoru

Bursa'nın İnegöl ilçesinde salça yapılırken yaşanan beton patlamalarında yaralanmaların olmasının ardından çiftçi yaptığı mekanizmayla büyük önlem aldı.

09.09.2024 21:50
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Salça yaparken yaşanan patlamalara artık son: Yaptığı proje ile önüne geçti

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde salça yapılırken yaşanan beton patlamalarında yaralanmaların olmasının ardından çiftçi yaptığı mekanizmayla büyük önlem aldı.

Ağustos ayının ikinci yarısında yıllardan bu yana gelen salça yapma geleneği zaman zaman can yakan olaylara neden oluyor. İnegöl'de de bazı mahallelerde kazanın altına konulan beton parçalarının genleşip patlaması sonucu yaralanan vatandaşlar olmuştu. Yaşanabilecek olayların önüne geçmek ve geçmişte yaşadığı salça kazası sonucu proje yapan İnegöllü çiftçi Mehmet Alkan, salça karıştırma motoru icat etti. Yaptığı mekanizmayla yaşanabilecek tüm kazaların önüne geçti.

Projesinden bahseden Mehmet Alkan," 4 sene salça karıştır dediler, baktım olacak gibi değil. Bir şeyler uyduralım dedim. Eninde sonunda yaptık. Normalde metalden olması gerekiyor. Ağaçtan oldu ama biraz düzenleme gerekecek. Oturmalık bir şey yapacak kısmet olursa. Normalde motor hızını düşürüyor. Karıştır dediler bir gün, suratıma patladı. Ben de şöyle bir şey yapalım dedim. Alüminyumdan sağlıklı bir şekilde olsun dedik, şimdilik ağaçla idare ediyoruz. Yaptıktan sonra oldu." dedi.

Mehmet Alkan'ın eşi Cevahir Alkan da, "Rahatça karıştırıyorum, dumanda durmuyorum. Rahatlık oldu. 4-5 yıldır bu var. Daha önceleri hep elde, kürekle yapıyordum. Salça bir daha yapmayacağım dedim, makine yaptılar. Allah razı olsun." dedi.

Mehmet Alkan daha önce de tasarladığı asansör sistemiyle meyve hasadı süresini yüzde 40 oranında azalttı, mevsimlik işçi sayısını da yarıya indirmişti.

Kaynak: İHA

3-sayfa, İnegöl, Güncel, Yaşam, Bursa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Patlayan Betonlara Çözüm: Salça Karıştırma Motoru - Son Dakika

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