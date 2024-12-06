Salçada Uyuşturucu Ele Geçirildi - Son Dakika
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Salçada Uyuşturucu Ele Geçirildi

Kayseri'de polis salçanın içine gizlenmiş uyuşturucu madde ve hap ele geçirdi, bir kişi gözaltında.

06.12.2024 23:35
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Salçanın içine zulalanmış uyuşturucu madde ele geçirildi

KAYSERİ - Kayseri'de polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda salçanın içine zulalanmış uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre; Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, R.B.'nin kente uyuşturucu madde getireceği bilgisi üzerine harekete geçti. Şahsı gözaltına alan ekipler, narkotik arama köpeği Jack ile arama yaptı. Yapılan aramada bir kapta bulunan salçanın içine zulalanmış 592,55 gram narkotik madde ve 7 adet narkotik hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıs, emniyete götürüldü.

Kaynak: İHA

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