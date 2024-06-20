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Salda Gölü'nden kurtarılan küçük kız kahramanıyla buluştu

BURDUR - Salda Gölü'nde bindiği at şeklindeki oyuncağıyla yaklaşık 2 bin metre açığa sürüklenen ve göl kenarında kamp yapan bir vatandaş tarafından kano ile kurtarılan Ayşe Sıla isimli küçük kız olaydan iki gün sonra tekrar göl kenarına gelerek kahramanıyla buluştu.

Burdur'un Yeşilova ilçesinde bulunan Salda Gölü'nde, Kurban Bayramı'nın üçüncü gününde Salda köyünden dayısı ve kuzenleri ile birlikte geldiği Doğanbaba köyü Orman plajında göle giren Ayşe Sıla G.'ningölde üzerine bindiği şişme at rüzgar ve dalgaların etkisiyle gölün ortasına doğru sürüklenmeye başlamıştı. Durumu gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Gölün karşı kıyısında bulunan Halk Plajı'ndan bot ile hareket eden AFAD ve cankurtaran ekipleri gölde sürüklenen kızı ararken jandarma ve sağlık ekipleri ise Doğanbaba plajında hazır beklemeye başladı. O sırada karavanıyla birlikte plajda tatil yapan Gökhan Aslan yanında bulunan kanosunu alarak kızı kurtarmak için bir cankurtaran ile göle açıldı. Yaklaşık 2 bin metre kadar kürek çektikten sonra boğulmak üzere olan küçük kıza ulaşarak kurtardı. Sahile doğru tekrar kürek çekerek ilerleyen Gökhan Aslan ve Ayşe Sıla G.'yi gören sahildeki vatandaşlar büyük bir sevinç yaşayarak alkışladılar. Sahile getirilen Ayşe Sıla G. sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılmak üzere kucakta ambulansa taşındı. Ambulans içerisinde ilk müdahalesi yapılan küçük kız daha sonra fazla su yuttuğu ve uzun süre boyunca suda kaldığı için hipotermi geçirme riski bulunduğundan ambulans ile Yeşilova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Ayşe Sıla G.'nin durumunun iyi olduğu öğrenilmişti.

Kahramanıyla Salda Gölü'nde tekrar buluştu

Hastaneden taburcu olduktan sonra yaşadığı anları ve kendini kurtaran kahramanı Gökhan Aslan'ı unutmayan Ayşe Sıla G. ailesiyle birlikte teşekkür etmek için Gökhan Aslan'ın konakladığı alana gelerek kahramanı ile buluştu. Arabadan iner inmez Gökhan Aslan'ın kucağına atlayan Ayşe Sıla, Aslan'a sıkı sıkı sarılarak teşekkür etti. Daha sonra bir süre Gökhan Aslan sohbet eden Ayşe Sıla ve ailesi daha sonra göl kenarından ayrıldı.